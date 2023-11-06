Появилось видео момента ДТП под Челнами, где пострадали семь человек

Появилось видео аварии под Челнами, в которой пострадали несколько человек. Соответствующими кадрами поделились в пресс-службе МВД России по РТ.

На видео видно, как отечественный автомобиль выезжает на встречную полосу движения и на большой скорости врезался в другую машину.

Напомним, авария произошла на трассе Челны - Нижнекамск сегодня. В ней пострадали семь человек, из них четыре ребенка. Раненых доставили в БСМП Автограда.