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Руc Тат
Происшествия 6 ноября 2023 23:05

Появилось видео момента ДТП под Челнами, где пострадали семь человек

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Появилось видео аварии под Челнами, в которой пострадали несколько человек. Соответствующими кадрами поделились в пресс-службе МВД России по РТ.

На видео видно, как отечественный автомобиль выезжает на встречную полосу движения и на большой скорости врезался в другую машину.

Напомним, авария произошла на трассе Челны - Нижнекамск сегодня. В ней пострадали семь человек, из них четыре ребенка. Раненых доставили в БСМП Автограда.

#дтп в челнах
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