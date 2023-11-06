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Появилось видео момента ДТП под Челнами, где пострадали семь человек
Появилось видео аварии под Челнами, в которой пострадали несколько человек. Соответствующими кадрами поделились в пресс-службе МВД России по РТ.
На видео видно, как отечественный автомобиль выезжает на встречную полосу движения и на большой скорости врезался в другую машину.
Напомним, авария произошла на трассе Челны - Нижнекамск сегодня. В ней пострадали семь человек, из них четыре ребенка. Раненых доставили в БСМП Автограда.
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