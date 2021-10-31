Появилось видео, как туристы покидают отель в Хургаде после массового отравления

В распоряжении ИА «Татар-информ» появилось видео из отеля в Хургаде, где массово отравились туристы из России.

На кадрах видно, как на ресепшене и в холле гостиницы стоят люди с чемоданами. По рассказам очевидцев, туристы массово покидают отель – их перевозят в другие гостиницы египетского курорта.

Также агентству стало известно, что основной версией произошедшего на данный момент является пищевое отравление – люди отравились едой в главном ресторане отеля. По данным собеседника агентства, сейчас руководство гостиницы задержано.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в отеле Хургады массово отравились туристы из России. Несколько десятков человек попали в госпиталь.