Появилось видео, как российские военные уничтожают склад оружия ВСУ под Донецком

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения склада ВСУ в Константиновке под Донецком. Видеозапись появилась в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в ведомстве, украинские боевики прятали и хранили в нем вооружение и военную технику. Точечным ударом авиационными средствами поражения летчики уничтожили склад и вооружение, находящееся в нем.

Сегодня ночью силы ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории РФ. Отмечается, над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник самодельного типа.

Кроме того, в северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.