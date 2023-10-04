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Появилось видео, как российские военные уничтожают склад оружия ВСУ под Донецком
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения склада ВСУ в Константиновке под Донецком. Видеозапись появилась в Telegram-канале ведомства.
Как отметили в ведомстве, украинские боевики прятали и хранили в нем вооружение и военную технику. Точечным ударом авиационными средствами поражения летчики уничтожили склад и вооружение, находящееся в нем.
Сегодня ночью силы ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории РФ. Отмечается, над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник самодельного типа.
Кроме того, в северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.
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