Ночью российские ПВО отразили масштабную атаку Вооруженных сил Украины

Сегодня ночью силы ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник самодельного типа.

Кроме того, в северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

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