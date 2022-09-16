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Ру Тат
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Происшествия
16 сентября 2022  11:46
Полина Шевчук

Появилось видео, как на проспекте Победы в Казани легковушка сбила пешехода

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Появилось видео, как на проспекте Победы в Казани легковушка сбила пешехода
фото: очевидцы

На камеры видеонаблюдения попал момент ДТП на проспекте Победы в Казани, где «Лада» насмерть сбила пешехода.

На кадрах видно, как мужчина переходит дорогу. В этот момент его на огромной скорости сбивает легковой автомобиль. Пешехода отбрасывает на несколько десятков метров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что рано утром на проспекте Победы в Казани автомобиль насмерть сбил пешехода. Удар был такой силы, что мужчине оторвало обе ноги.

Позднее выяснилось, что водитель «Лады» был нетрезв.
 

 

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