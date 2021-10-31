Появилось видео из больницы в Хургаде, куда госпитализировали отравившихся татарстанцев

В распоряжении ИА «Татар-информ» появилось видео из больницы в Хургаде, куда были доставлены отравившиеся туристы из России. Среди госпитализированных есть жители Татарстана.

По рассказам очевидцев, в больнице сейчас находятся порядка 40 россиян, среди них много детей.

«Состояние тяжелое. У всех слабость, рвота, диарея, температура. Им ставят капельницы, делают уколы», – поделился с агентством супруг одной из жительниц РТ, которая была накануне госпитализирована в клинику Хургады.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне в госпиталь Хургады с отравлением были доставлены несколько туристов из Татарстана.