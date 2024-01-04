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Происшествия 4 января 2024 16:34

Появилось видео ДТП под Менделеевском, где пострадали два ребенка и женщина

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Опубликовано видео аварии под Менделеевском, в котором пострадали двое детей и женщина-водитель. Соответствующими кадрами поделился старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, авария случилась сегодня утром на трассе Пермь – Ижевск. Водитель Kia выехала на встречную полосу движения и столкнулась с Volkswagen Tiguan и Hyundai Creta.

В результате аварии пострадали водитель Kia и дети 10 и 4 лет из ее авто. Всех госпитализировали в БСМП Челнов.

#ДТП в Татарстане
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