Женщина-водитель и двое детей пострадали в массовом ДТП под Менделеевском

Сегодня утром на 18-м километре трассы Пермь – Ижевск под Менделеевском произошло ДТП с тремя автомобилями, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По предварительным данным, 52-летняя женщина за рулем Kia выехала на встречку, где столкнулась с Volkswagen Tiguan и Hyundai Creta.

Фото: © прокуратура РТ

В результате ДТП водитель Kia, а также дети в возрасте 10 и 4 лет были госпитализированы в БСМП Челнов.

На место происшествия выехал прокурор Менделеевского района Ришат Шакиров. По факту ДТП организована процессуальная проверка, обстоятельства случившегося выясняются.