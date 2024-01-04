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Женщина-водитель и двое детей пострадали в массовом ДТП под Менделеевском
Сегодня утром на 18-м километре трассы Пермь – Ижевск под Менделеевском произошло ДТП с тремя автомобилями, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По предварительным данным, 52-летняя женщина за рулем Kia выехала на встречку, где столкнулась с Volkswagen Tiguan и Hyundai Creta.
В результате ДТП водитель Kia, а также дети в возрасте 10 и 4 лет были госпитализированы в БСМП Челнов.
На место происшествия выехал прокурор Менделеевского района Ришат Шакиров. По факту ДТП организована процессуальная проверка, обстоятельства случившегося выясняются.
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