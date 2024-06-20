Появилось видео аварии с самосвалом под Челнами, в которой пострадали три человека. Кадрами поделился прокурор Тукаевского района Руслан Галиев.

На записи видно, как легковой автомобиль выезжает с обочины на проезжую часть и пытается совершить разворот для движения в обратном направлении. Однако водитель легковушки не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу приближающемуся КамАЗу.

Несмотря на попытки экстренного торможения, из-за небезопасного выезда легкового автомобиля грузовик на большой скорости допустил столкновение и протаранил легковушку.

Напомним, в результате сильнейшего лобового удара легковой автомобиль получил серьезные повреждения и был отброшен в кювет на противоположной стороне дороги. Как сообщалось ранее, в этой аварии пострадали три человека, в том числе ребенок.

Видео: прокурор Тукаевского района Руслан Галиев