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Происшествия 20 июня 2024 08:58

Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с самосвалом и легковушкой под Челнами

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На выезде из Набережных Челнов в сторону села Сарманово сегодня утром произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, в том числе ребенком, сообщил прокурор Тукаевского района Руслан Галиев.

По предварительным данным, около 7 часов утра на трассе неподалеку от деревни Суровка Тукаевского района Республики Татарстан автомобиль Opel при выезде с обочины не предоставил преимущество движения грузовому самосвалу КамАЗ. Водитель совершал разворот, но не убедился, что дорога свободна. В результате лобового столкновения легковушку отбросило в кювет на противоположной стороне дороги.

Фото: © Прокуратура РТ

В ДТП пострадали три человека – 63-летний водитель Opel, его супруга и их 7-летний внук. Все они были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

На место инцидента выехал прокурор Тукаевского района Руслан Галиев для организации проверки по установлению причин и обстоятельств аварии.

#ДТП с пострадавшими
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