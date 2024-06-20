Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с самосвалом и легковушкой под Челнами
На выезде из Набережных Челнов в сторону села Сарманово сегодня утром произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, в том числе ребенком, сообщил прокурор Тукаевского района Руслан Галиев.
По предварительным данным, около 7 часов утра на трассе неподалеку от деревни Суровка Тукаевского района Республики Татарстан автомобиль Opel при выезде с обочины не предоставил преимущество движения грузовому самосвалу КамАЗ. Водитель совершал разворот, но не убедился, что дорога свободна. В результате лобового столкновения легковушку отбросило в кювет на противоположной стороне дороги.
В ДТП пострадали три человека – 63-летний водитель Opel, его супруга и их 7-летний внук. Все они были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.
На место инцидента выехал прокурор Тукаевского района Руслан Галиев для организации проверки по установлению причин и обстоятельств аварии.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников