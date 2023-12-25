Бойцы «Пятнашки» поделились кадрами штурма позиций 110 ОМехБр ВСУ под Авдеевкой

Кадрами штурма позиций 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ под Авдеевкой, который закончился пленением солдат данного подразделения, поделились в своем телеграм-канале бойцы Интернациональной бригады «Пятнашка».

На записи видно, как после артобстрела украинских позиций российские бойцы начинают штурм. На видео фигурируют четверо солдат противника, один из которых погибает. Остальные под шквальным огнем бойцов «Пятнашки» урываются в блиндаже.

После того, как укрытие окружают российские штурмовики, солдаты ВСУ принимают решение о сдаче в плен. В конце видео их показывают уже в расположении российских войск, там пленным оказывают необходимую медицинскую помощь и дают возможность сообщить родным, что они живы.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.