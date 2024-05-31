Кадры со сдачей в плен одного из отделений 110 отдельной механизированной бригады ВСУ, удерживающего позицию западнее поселка Очеретино, опубликовал телеграм-канал «Работайте, братья!».

«Боевиков в количестве 7 человек отправили с легким вооружением удержать лесополосу. Осознание, что командование 110 бригады отправило их на суицидальную миссию, пришло быстро», – говорится в комментарии к публикации.

Отмечается, что украинские военнослужащие воспользовались шансом сохранить свои жизни, поверив листовкам, которые скидывались на их позиции с дронов вместо гранат. Добравшись до российских позиций солдаты ВСУ заявили, что оказались на фронте против своей воли.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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