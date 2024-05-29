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Видео: выжившие солдаты 110 омбр ВСУ поведали о причинах разгрома бригады (18+)
Минифильм о разгроме 110 омбр ВСУ, в котором приведены отрывки с допросов выживших солдат этой бригады, опубликовал телеграм-канал «Работайте, братья!».
Сформированная в конце 2022 года 110-ая отдельная механизированная бригады ВСУ использовалась Киевом под Адеевкой. При освобождении города российскими войсками, украинское подразделение понесло большие потери. В плен попали десятки солдат.
Сейчас остатки 110 омбр ВСУ, а также других потрепанных подразделений, используют в мясных контрударах, цель которых замедлить продвижение российских войск группы «центр» на Авдеевском направлении.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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