Минифильм о разгроме 110 омбр ВСУ, в котором приведены отрывки с допросов выживших солдат этой бригады, опубликовал телеграм-канал «Работайте, братья!».

Сформированная в конце 2022 года 110-ая отдельная механизированная бригады ВСУ использовалась Киевом под Адеевкой. При освобождении города российскими войсками, украинское подразделение понесло большие потери. В плен попали десятки солдат.

Сейчас остатки 110 омбр ВСУ, а также других потрепанных подразделений, используют в мясных контрударах, цель которых замедлить продвижение российских войск группы «центр» на Авдеевском направлении.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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