Появились видео с места трагедии в Тукаевском районе, где пара разбилась на квадроцикле

Прокурор Тукаевского района РТ Руслан Галиев поделился кадрами с места трагедии в СНТ «Бриз», где мужчина и женщина разбились на квадроцикле.

Ранее мы писали, что ночью в садовом товариществе на территории Малошильнинского сельского поселения Тукаевского района нашли тела мужчины и женщины.

По предварительным данным прокуратуры РТ, пара каталась на квадроцикле. В какой-то момент водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

От полученных травм оба скончались до приезда медиков.