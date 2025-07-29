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Происшествия 29 июля 2025 08:38

Появились видео с места трагедии в Тукаевском районе, где пара разбилась на квадроцикле

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Прокурор Тукаевского района РТ Руслан Галиев поделился кадрами с места трагедии в СНТ «Бриз», где мужчина и женщина разбились на квадроцикле.

Ранее мы писали, что ночью в садовом товариществе на территории Малошильнинского сельского поселения Тукаевского района нашли тела мужчины и женщины.

По предварительным данным прокуратуры РТ, пара каталась на квадроцикле. В какой-то момент водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

От полученных травм оба скончались до приезда медиков.

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