В садовом товариществе Тукаевского района РТ женщина и мужчина разбились на квадроцикле

Фото: Прокуратура РТ

Сегодня ночью в СНТ «Бриз» на территории Малошильнинского сельского поселения Тукаевского района нашли тела мужчины и женщины.

По предварительным данным прокуратуры РТ, пара каталась на квадроцикле. В какой-то момент водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

От полученных травм оба скончались до приезда медиков.

Для выяснения обстоятельств случившегося на место происшествия выезжал заместитель прокурора Тукаевского района Эдуард Имамов. Организована процессуальная проверка.