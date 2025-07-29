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Происшествия 29 июля 2025 08:04

В садовом товариществе Тукаевского района РТ женщина и мужчина разбились на квадроцикле

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В садовом товариществе Тукаевского района РТ женщина и мужчина разбились на квадроцикле
Фото: Прокуратура РТ

Сегодня ночью в СНТ «Бриз» на территории Малошильнинского сельского поселения Тукаевского района нашли тела мужчины и женщины.

По предварительным данным прокуратуры РТ, пара каталась на квадроцикле. В какой-то момент водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

От полученных травм оба скончались до приезда медиков.

Для выяснения обстоятельств случившегося на место происшествия выезжал заместитель прокурора Тукаевского района Эдуард Имамов. Организована процессуальная проверка.

Фото: Прокурор Тукаевского района РТ Руслан Галиев

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