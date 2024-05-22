На 19% больше казанцев проголосовали за объекты для благоустройства на 2025 год

Стали известны полные итоги Всероссийского голосования за объекты для благоустройства в 2025 году. Списком в своем телеграм-канале поделился Комитет внешнего благоустройства города.

«В этом году проголосовало на 19% больше жителей, чем в прошлом. Рады такому интересу со стороны казанцев», — подчеркнуто в сообщении.

В комитете напомнили, что программа формирует перечень приоритетных объектов для благоустройства на следующий год. Окончательный список будет сформирован после выяснения объемов выделяемого финансирования.

Перечень общественных пространств по муниципалитетам можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут обновлены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Так, в Казани уже приступили к подготовительным работам на одном из пространств-победителей – в парке рядом с Большим Чайковым озером. По итогам голосования он занял первое место в Казани.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.