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Происшествия 7 февраля 2025 20:42

Появились подробности столкновения автобуса с экскаватором под Зеленодольском

Фото: Пресс-служба администрации Зеленодольского района

В администрации Зеленодольского района рассказали подробности ДТП с междугородним автобусом.

Напомним, сегодня в районе 15.00 часов на трассе Казань – Зеленодольск автобус столкнулся с экскаватором. Выяснилось, что автобус направлялся из Зеленодольска в Казань. В какой-то момент 33-летний водитель экскаватора-погрузчика пересек сплошную линию разметки и допустил столкновение.

По данным администрации района, в салоне автобуса находились 10 пассажиров. Ранее в Госавтоинспекции Татарстана сообщили агентству, что в результате столкновения пострадал водитель экскаватора. С переломом левой ключицы его госпитализировали в Зеленодольскую ЦРБ.

#ДТП с пострадавшими
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