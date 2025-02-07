Водитель трактора пострадал после столкновения с автобусом под Зеленодольском

В результате столкновения пассажирского автобуса и трактора на трассе возле Зеленодольска пострадал один человек. Эту информацию «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

«В результате ДТП погибших нет. Один пострадавший», – сообщили в пресс-службе ведомства. Как выяснилось, пострадал водитель трактора.

Фото: Соцсети

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня в районе трех часов дня на трассе Казань – Зеленодольск пассажирский автобус столкнулся с трактором. В результате на данном участке дороги образовалась пробка.