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Происшествия 4 января 2025 14:28

На трассе в Верхнеуслонском районе произошло смертельное ДТП

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Сегодня на 40-м километре трассы Р241 в Верхнеуслонском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы произошедшего.

По словам очевидцев, на трассе столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил травмы. Пострадавшего сейчас осматривают медики. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

#верхний услон #ДТП жертвы
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