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На трассе в Верхнеуслонском районе произошло смертельное ДТП
Сегодня на 40-м километре трассы Р241 в Верхнеуслонском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы произошедшего.
По словам очевидцев, на трассе столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил травмы. Пострадавшего сейчас осматривают медики. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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