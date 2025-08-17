news_header_top
Происшествия 17 августа 2025 09:31

В Спасском районе РТ водитель-подросток устроил смертельное ДТП

Ночью вблизи села Екатериновка в Спасском районе РТ подросток-водитель разбился в перевернувшемся автомобиле. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы ДТП.

По их словам, автомобиль «Лада Гранта» неожиданно съехал с дороги, вылетел в кювет и опрокинулся на крышу. Проезжавшие мимо водители остановились, чтобы оказать помощь, один из них вызвал скорую.

Как уточняют очевидцы, за рулем был подросток примерно 15–16 лет. Несмотря на вмешательство медиков, спасти юношу не удалось.

Устанавливаются обстоятельства ДТП.

