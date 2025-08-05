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Происшествия 5 августа 2025 12:13

Появились подробности по делу школьницы, которая зарезала своего брата в Мензелинске

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Появились подробности по делу 11-летней девочки, которая зарезала своего 12-летнего брата и напала с ножом на 68-летнюю бабушку.

Девочка рассказала полицейским, что была дома с бабушкой, братом и 19-летней сестрой. Родители работали в ночную смену.

Внезапно в полусне она взяла нож и стала наносить удары по спящему брату, а потом бабушке, прибежавшей на его крики. Прекратить это смогла лишь старшая сестра.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, семья девочки прибыла в Россию из одной из Среднеазиатских республик. В школе детей охарактеризовали положительно. Девочка с согласия матери помещена в одну из республиканских больниц.

«Татар-информ» рассказывал, что от полученных травм мальчик скончался на месте, а бабушку госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». Прокуратура Мензелинского района РТ контролирует ход расследования.

#Убийство #покушение на убийство
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