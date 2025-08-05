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Происшествия 5 августа 2025 10:36

В Мензелинске возбудили уголовное дело после того, как школьница зарезала своего брата

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Накануне в Мензелинске 11-летняя девочка с кухонным ножом напала на брата, бабушку и сестру.

В результате мальчик погиб, бабушка в тяжелом состоянии. Отмечается, что девочка так отреагировала на замечание об онлайн-игре.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». Председатель СК России Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Султанову представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Как сообщили «Татар-информу», прокуратура Мензелинского района РТ контролирует ход расследования.

#Убийство #покушение на убийство
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