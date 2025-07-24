Появились подробности по делу казанцев, которые обналичили 167 млн рублей

Появились новые подробности по делу казанцев, которых подозревают в незаконной банковской деятельности.

Напомним, что по данным следствия, с 2022 по 2024 год группа из троих женщин и мужчины обналичивала деньги через две компании — «Ремстройсервис» и «Техноинвестстрой» — без лицензии. Общий оборот составил более 970 млн рублей, а незаконная прибыль — свыше 116 млн рублей.

Одну из участниц также обвиняют в создании фирм-«однодневок». По версии следствия, она вовлекла не менее шести человек в создание 14 фирм под видом бизнеса. На самом деле эти компании использовались для обналичивания денег.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя».

Дело передано в Вахитовский районный суд Казани.

