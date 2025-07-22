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Происшествия 22 июля 2025 13:15

В суд направили дело казанцев, обналичивших 167 миллионов рублей

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Сегодня в Вахитовский городской суд передали дело казанцев, которые занимались обналом.

В мае официальный представитель Ирина Волк рассказывала, что жительница Казани организовала группу из четырех человек, которая действовала без необходимых лицензий и разрешений.

Для прикрытия своей деятельности казанцы использовали данные 73 подконтрольных фирм и ИП. За свои услуги они брали комиссию от 12%. По предварительным данным, они заработали более 168 миллионов рублей.

Как стало известно «Татар-информу», возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя».

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