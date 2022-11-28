Появились подробности нападения неадекватного мужчины на охранника в центре Казани

Сообщение о том, что на улице Клемлевская неадекватный мужчина напал с ножом на прохожего поступило сегодня около трех утра, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Сообщалось, что подозреваемый бегает по улице с пистолетом и раскладным ножом и пугает людей.

Прибывшие по вызову росгвардейцы установили, что злоумышленник прячется за одной из припаркованных машин. Увидев стражей порядка, он попытался убежать, выкинув по дороге нож и пистолет, однако был пойман.

Задержанным оказался 26-летний местный житель, который находился в явном неадекватном состоянии.

«Оружие у него изъяли. Пистолет оказался предназначенным для самообороны аэрозольным устройством модели "Премьер", не требующим лицензии для приобретения», – пояснили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Как полагает следствие, дебошир вначале угроза пистолетом прохожему, а после ужарил его ножом в шею. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в рано утром в центре Казани неадекватный мужчина ранил ножом охранника.