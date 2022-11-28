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Происшествия
28 ноября 2022  12:13
Павел Климчак

В полицию доставили мужчину, который напал с ножом на охранника в центре Казани

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Инцидент произошел на улице Кремлевской: произошел конфликт между 26-летним мужчиной и охранником. В результате молодой человек достал нож и ударил им охранника.

На место прибыли стражи порядка, они задержали напавшего мужчину и доставили его в отдел полиции. На месте происшествия нашли нож и предмет, похожий на пистолет. 

Пострадавшего охранника госпитализировали. Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

#напал с ножом
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