Появились подробности ДТП с пассажирским автобусом в Татарстане

В республиканской Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП, которое произошло сегодня на трассе М7 в Верхнеуслонском районе. Напомним, на трассе под Казанью автобус с 18 пассажирами в салоне столкнулся с грузовым авто.

По данным ведомства, 65-летний водитель автобуса «КамАЗ», двигаясь в направлении Ульяновска, не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость, дистанцию и столкнулся с попутно двигающимся грузовиком «КамАЗ». В свою очередь грузовое авто столкнулось с идущим впереди грузовым авто МАN с прицепом.

В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса, в том числе 11-летний ребенок. Обстоятельства ДТП выясняются.

Прокуратура района организовала проверку. На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Алсу Данилова.