Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Появились подробности ДТП с пассажирским автобусом в Татарстане
В республиканской Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП, которое произошло сегодня на трассе М7 в Верхнеуслонском районе. Напомним, на трассе под Казанью автобус с 18 пассажирами в салоне столкнулся с грузовым авто.
По данным ведомства, 65-летний водитель автобуса «КамАЗ», двигаясь в направлении Ульяновска, не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость, дистанцию и столкнулся с попутно двигающимся грузовиком «КамАЗ». В свою очередь грузовое авто столкнулось с идущим впереди грузовым авто МАN с прицепом.
В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса, в том числе 11-летний ребенок. Обстоятельства ДТП выясняются.
Прокуратура района организовала проверку. На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Алсу Данилова.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников