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На трассе под Казанью автобус с пассажирами столкнулся с «КамАЗом», есть пострадавшие
Как стало известно «Татар-информу», на 771-м километре трассы М7 в Татарстане автобус с 18 пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ».
По данным агентства, автобус следовал по маршруту Казань – Буинск. В результате ДТП пострадали трое человек.
По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем автобуса.
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