На трассе под Казанью автобус с пассажирами столкнулся с «КамАЗом», есть пострадавшие

Как стало известно «Татар-информу», на 771-м километре трассы М7 в Татарстане автобус с 18 пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ».

По данным агентства, автобус следовал по маршруту Казань – Буинск. В результате ДТП пострадали трое человек.

По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем автобуса.