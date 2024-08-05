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Происшествия 5 августа 2024 15:49

На трассе под Казанью автобус с пассажирами столкнулся с «КамАЗом», есть пострадавшие

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Как стало известно «Татар-информу», на 771-м километре трассы М7 в Татарстане автобус с 18 пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ».

По данным агентства, автобус следовал по маршруту Казань – Буинск. В результате ДТП пострадали трое человек.

По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем автобуса.

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