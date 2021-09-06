Появились подробности ДТП с грузовиком и легковушками в Салмачах

В аварии с грузовиком и двумя легковушками, которая произошла накануне в четвертом часу вечера на въезде в Казань со стороны поселка Салмачи, пострадали два человека. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель «КАМАЗа» не выбрал безопасную скорость и врезался в припаркованную у обочины «Ладу». Машину откинуло на двоих пешеходов – 24-летнюю девушку-водителя отечественной легковушки и 36-летнего пассажира этого же авто. После этого «Лада» врезалась в KIA, которая остановилась впереди из-за технической неисправности.



Фото: © очевидцы

«В результате ДТП девушка получила открытый перелом голени, а мужчина – закрытый перелом ноги. Обстоятельства ДТП устанавливаются», – пояснили в ГИБДД.

Фото: © очевидцы

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за ДТП на въезде в город со стороны Салмачей образовалась серьезная пробка.

