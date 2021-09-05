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Ру Тат
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5 сентября 2021  18:48
Полина Шевчук

Из-за массового ДТП в Салмачах на въезде в город образовалась многокилометровая пробка

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Из-за массового ДТП в Салмачах на въезде в город образовалась многокилометровая пробка

Авария, участниками которой стали по меньшей мере четыре легковушки и большегруз, произошла сегодня ближе к вечеру на улице Кул Гали со стороны улицы Центральная недалеко от ЖК «Изумрудный город».

 

Фото: © очевидцы


На фото, присланных ИА «Татар-информ» очевидцами, видно, что разбиты две KIA, одна «Лада», возле стоит грузовик с включенной аварийкой и ещё одна легковушка. 
 

 

Фото: © очевидцы

Из-за аварии движение в сторону города почти парализовано – поток машин стоит практически от деревни Куюки.

Есть ли в ДТП пострадавшие уточняется.

 

Фото: © очевидцы 

 

#автомобильные пробки #дтп казань
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