Из-за массового ДТП в Салмачах на въезде в город образовалась многокилометровая пробка

Авария, участниками которой стали по меньшей мере четыре легковушки и большегруз, произошла сегодня ближе к вечеру на улице Кул Гали со стороны улицы Центральная недалеко от ЖК «Изумрудный город».

Фото: © очевидцы



На фото, присланных ИА «Татар-информ» очевидцами, видно, что разбиты две KIA, одна «Лада», возле стоит грузовик с включенной аварийкой и ещё одна легковушка.



Фото: © очевидцы

Из-за аварии движение в сторону города почти парализовано – поток машин стоит практически от деревни Куюки.

Есть ли в ДТП пострадавшие уточняется.