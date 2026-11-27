Начальника уголовного розыска отдела полиции «Горки» Нафиса Каюмова подозревают в получении взятки. Как стало известно «Татар-информу», правоохранители полагают, что Каюмов получил 100 тысяч рублей за непривлечение подростка к уголовной ответственности по делу о мошенничестве.

В отношении полицейского завели уголовное дело по статьям о превышении полномочий и о получении взятки. Суд отправил Нафиса Каюмова под домашний арест.