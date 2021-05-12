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Ру Тат
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12 мая 2021  17:56
Полина Шевчук

Из зала суда появились первые фото казанца, задержанного за стрельбу в школе

Из зала суда появились первые фото казанца, задержанного за стрельбу в школе
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Сегодня в Советском суде Казани будет избрана мера пресечения 19-летнему Ильназу Галявиеву, который накануне устроил стрельбу в казанской школе № 175.

Журналисты собрались в здании суда задолго до начала процесса. Несколько часов представители СМИ ждали, когда Галявиева доставят в суд.

Как рассказал ИА «Татар-информ» адвокат задержанного Александр Гиляжев, до начала процесса он еще планирует пообщаться с подзащитным. На вопрос, на какой мере пресечения будет настаивать адвокат, он ответил, что примет любое решение подзащитного.

«Я разделю любую его позицию. Меня обязывает так закон», – пояснил Гиляжев.

Буквально несколько минут назад подозреваемого в нападении на школу казанца завели в зал судебных заседаний. На многочисленные вопросы журналистов Галявиев не отвечает. Общается лишь с судьей. На вопрос, не против ли он видео- и фотосъемки, ответил, что не возражает. 

Следствие запросило для подозреваемого два месяца ареста. 

«Я не возражаю против такой меры пресечения», – коротко ответил Галявиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в суд доставили казанца, который 11 мая устроил стрельбу в казанской гимназии № 175. Жертвами нападения стали девять человек, еще 23 ранены.

Фото: Гузель Хусаинова, Равиль Мукменов.

Видео: Равиль Мукменов.


 

 

арест нападение на школу ЧП в казанской школе
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