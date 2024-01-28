Появились новые подробности пожара в 18-й больнице Казани

В ГУ МЧС России по РТ рассказали подробности пожара в 18-й горбольнице в Казани.

По уточненной информации горела не лаборатория, а два административных помещения на втором этаже.

Также по словам главного врача центральной городской клинической больницы №18 Фариды Булатовой, «огонь не привел к какому-либо существенному ущербу».

«Больные стационарного звена не были эвакуированы. Из поликлиники вывели 22 человека», – отметила она.

Напомним, ранее отмечалось, что выделение густого черного дыма происходило в лаборатории на втором этаже. В результате никто не пострадал.

В свою очередь в Управлении здравоохранения Казани нам рассказали, что задымление произошло в помещении перехода между стационарным и амбулаторным блоками.