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Появились новые подробности пожара в 18-й больнице Казани
В ГУ МЧС России по РТ рассказали подробности пожара в 18-й горбольнице в Казани.
По уточненной информации горела не лаборатория, а два административных помещения на втором этаже.
Также по словам главного врача центральной городской клинической больницы №18 Фариды Булатовой, «огонь не привел к какому-либо существенному ущербу».
«Больные стационарного звена не были эвакуированы. Из поликлиники вывели 22 человека», – отметила она.
Напомним, ранее отмечалось, что выделение густого черного дыма происходило в лаборатории на втором этаже. В результате никто не пострадал.
В свою очередь в Управлении здравоохранения Казани нам рассказали, что задымление произошло в помещении перехода между стационарным и амбулаторным блоками.
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