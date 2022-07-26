Появились новые эпизоды в деле о взятках сотрудника вагонного депо из Татарстана

В деле врио начальника пункта технического обслуживания вагонов Эксплуатационного вагонного депо Круглое поле появились новые эпизоды.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ, было установлено, что с 2013 по 2015 год мужчина получил от сотрудников одной из фирм 100 тыс. рублей за ускоренный осмотр вагонов, а также за заполнение документов на грузы.

Кроме того, в 2015 году на его счет были переведены 400 тыс. рублей от той же компании за аналогичную помощь.

Еще один эпизод связан с получением мужчиной 206 тыс. рублей в качестве «зарплаты» по договору на оказание услуг от фирмы, которой он оказывал помощь. На самом деле, всю работу выполняли его подчиненные, а мужчина лишь получал деньги.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Коммерческий подкуп».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сотрудника вагонного депо в РТ обвиняют, что за взятки не оформлял грузы, как положено.