Сотрудника вагонного депо в РТ обвиняют, что за взятки не оформлял грузы, как положено

В Татарстане на сотрудника вагонного депо железнодорожной станции Круглое Поле возбуждено дело о получении взяток, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

По данным УФСБ по РТ, с января 2020 по март 2022 года мужчина, используя свое должностное положение, оказывал содействие одной из фирм.

Взятки сотрудник депо получал за ускоренный осмотр вагонов и за лояльность при заполнении документов на груз.

Как выяснилось, за свои услуги сотрудник депо получил 39 тысяч рублей. Выявить преступную схему удалось благодаря сотрудникам УФСБ России по Татарстану.

Задерживали работника железной дороги оперативники ФСБ и сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Казанской транспортной полиции.