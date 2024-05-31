Появились кадры столкновения катафалка с BMW в Казани

Городская Госавтоинспекция опубликовала кадры столкновения катафалка с BMW в Казани. Видеозапись появилась в телеграм-канале ведомства.

По данным ведомства, 43-летний водитель Ford выехал на красный и столкнулся с BMW X5. После столкновения автомобиль катафалк совершил опрокидывание.

Как сообщили в ведомстве, в результате столкновения пострадала пассажирка Ford. От госпитализации отказалась.