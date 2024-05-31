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Появились кадры столкновения катафалка с BMW в Казани
Городская Госавтоинспекция опубликовала кадры столкновения катафалка с BMW в Казани. Видеозапись появилась в телеграм-канале ведомства.
По данным ведомства, 43-летний водитель Ford выехал на красный и столкнулся с BMW X5. После столкновения автомобиль катафалк совершил опрокидывание.
Как сообщили в ведомстве, в результате столкновения пострадала пассажирка Ford. От госпитализации отказалась.
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