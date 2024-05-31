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Происшествия 31 мая 2024 11:32

В Казани катафалк опрокинулся после столкновения с BMW

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Cегодня на перекрестке улиц Островского – Университетская в Казани произошло серьезное ДТП. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: © Очевидцы

С их слов, катафалк Ford столкнулся с внедорожником BMW. О пострадавших не сообщается.

Фото: © Очевидцы

#дтп в казани
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