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Появились кадры смертельного наезда легковушки на 85-летнюю пенсионерку в Казани
Госавтоинспекция Казани опубликовала в своем телеграм-канале видео с моментом смертельного наезда на пожилую женщину.
Трагедия произошла вчера в 18.57 напротив дома 53 по улице Побежимова. По данным ведомства, водитель «Лады Калины» с водительским стажем менее двух лет сбил 85-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.
От полученных травм пенсионерка скончалась до приезда скорой помощи. Материалы переданы в ГСУ МВД по РТ для принятия процессуального решения.
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