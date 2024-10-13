Появились кадры смертельного наезда легковушки на 85-летнюю пенсионерку в Казани

Госавтоинспекция Казани опубликовала в своем телеграм-канале видео с моментом смертельного наезда на пожилую женщину.

Трагедия произошла вчера в 18.57 напротив дома 53 по улице Побежимова. По данным ведомства, водитель «Лады Калины» с водительским стажем менее двух лет сбил 85-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

От полученных травм пенсионерка скончалась до приезда скорой помощи. Материалы переданы в ГСУ МВД по РТ для принятия процессуального решения.