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Происшествия 13 октября 2024 10:13

Появились кадры смертельного наезда легковушки на 85-летнюю пенсионерку в Казани

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Госавтоинспекция Казани опубликовала в своем телеграм-канале видео с моментом смертельного наезда на пожилую женщину.

Трагедия произошла вчера в 18.57 напротив дома 53 по улице Побежимова. По данным ведомства, водитель «Лады Калины» с водительским стажем менее двух лет сбил 85-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

От полученных травм пенсионерка скончалась до приезда скорой помощи. Материалы переданы в ГСУ МВД по РТ для принятия процессуального решения.

#смертельное дтп казань
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