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Происшествия 12 октября 2024 20:41

В Казани водитель насмерть сбил бабушку

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В Казани на улице Побежимова возле дома N53 водитель «Лады Калины» насмерть сбил бабушку.

85-летняя женщина переходила дорогу там, где запрещено.

От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

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