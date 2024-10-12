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В Казани водитель насмерть сбил бабушку
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В Казани на улице Побежимова возле дома N53 водитель «Лады Калины» насмерть сбил бабушку.
85-летняя женщина переходила дорогу там, где запрещено.
От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.
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