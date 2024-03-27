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Происшествия 27 марта 2024 10:07

В Казани при столкновении с автобусом погиб водитель иномарки

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Сегодня в Казани произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Предварительно, на пересечении улиц Ибрагимова – Восстания Honda столкнулась с автобусом.

На место оперативно прибыли медики скорой помощи, которые констатировали смерть водителя иномарки.

Устанавливаются подробности произошедшего.

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