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Новости Татарстана и Казани
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В Казани при столкновении с автобусом погиб водитель иномарки
Сегодня в Казани произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
Предварительно, на пересечении улиц Ибрагимова – Восстания Honda столкнулась с автобусом.
На место оперативно прибыли медики скорой помощи, которые констатировали смерть водителя иномарки.
Устанавливаются подробности произошедшего.
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