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Происшествия 11 октября 2024 10:21

Появились фото и видео с места смертельного ДТП с пассажирскими автобусами в Татарстане

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В распоряжении «Татар-информа» появились кадры с места смертельного ДТП под Мензелинском.

По данным прокуратуры РТ, авария произошла на 1100-м километре трассы М7. По предварительным данным, автобус «КамАЗ», в котором находились 12 человек, столкнулся с автобусом марки Yutong, который следовал из Уфы в Набережные Челны. Пострадали несколько человек, есть погибшие.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Мензелинского района Тимур Габдуллин. Сотрудниками ведомства организована проверка.

Фото: © «Татар-информ»

#смертельное дтп
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