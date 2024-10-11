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Появились фото и видео с места смертельного ДТП с пассажирскими автобусами в Татарстане
В распоряжении «Татар-информа» появились кадры с места смертельного ДТП под Мензелинском.
По данным прокуратуры РТ, авария произошла на 1100-м километре трассы М7. По предварительным данным, автобус «КамАЗ», в котором находились 12 человек, столкнулся с автобусом марки Yutong, который следовал из Уфы в Набережные Челны. Пострадали несколько человек, есть погибшие.
На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Мензелинского района Тимур Габдуллин. Сотрудниками ведомства организована проверка.
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