Появились кадры с места ДТП на трассе в Татарстане, где погибли водитель и пассажир авто

Появилось видео с места смертельного ДТП, которое произошло сегодня ночью в Тукаевском районе Татарстана. ДТП унесло жизни двух человек — водителя и пассажира иномарки.

На кадрах видно, что легковой автомобиль превратился в груду металла: у него оторван бампер, частично сорвана крыша, а салон смят до неузнаваемости. На сиденьях остались следы крови, а обломки машины разбросаны по дороге около фуры.

Напомним, что сегодня водитель за рулем автомобиля Toyota на большой скорости врезался в стоящую фуру.

Как стало известно «Татар-информу», водителю было 33 года, пассажиру — 23 года. Оба — граждане Таджикистана, проживали в Москве.

Видео предоставлено прокурором Тукаевского района Русланом Галиевым.