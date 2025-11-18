news_header_top
Происшествия 18 ноября 2025 08:39

Водитель и пассажир авто погибли на трассе в РТ, влетев под фуру

Сегодня ночью на 1071-м километре трассы М7 в направлении Уфы водитель за рулем автомобиля Toyota на большой скорости врезался в стоящую фуру.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Незадолго до этого поступило сообщение о гололедице на данном участке трассы.

Как стало известно «Татар-информу», водителю было 33 года, пассажиру — 23 года. Оба — граждане Таджикистана, проживали в Москве.

На место происшествия выехал прокурор Тукаевского района Руслан Галиев. Организована проверка.

