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Общество 19 марта 2025 09:27

Появились кадры ледохода на Каме в Нижнекамском районе

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Фото: t.me/ramilmullin

В Татарстане местные жители активно делятся фотографиями ледохода на водоемах республики.

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин опубликовал в своем Telegram-канале впечатляющие кадры ледохода на реке Каме.

Фото: t.me/ramilmullin

При этом татарстанцы в соцсетях сообщают, что, несмотря на предупреждения спасательных служб, некоторые любители рыбной ловли продолжают выходить на воду, рискуя своей жизнью.

«Татар-информ» рассказывал, что с 14 марта рыбакам в Татарстане запрещено выходить на тонкий лед. Рыбаки, вышедшие на опасный лед, будут привлечены к административной ответственности. Штраф за это нарушение составляет от 1,5 до 2 тыс. рублей.

#Кама #Ледоход
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