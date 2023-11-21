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Появились фото спасения застрявшей на льду в Бугульминском районе косули
Спасательная операция по освобождению молодой косули, которая застряла на тонком льду пруда, произошла накануне в деревне Ключ, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
Ранее мы рассказывали, что молоденькая косуля оказалась на льду пруда и не могла встать. Скорее всего, она вышла ночью из леса. Бедняжка лежала на льду «звездочкой».
Работники охотсообщества не могли самостоятельно добраться до животного, чтобы оказать помощь, так как толщина льда составляла 3-4 см. Поэтому они обратились за помощью к спасателям.
Прибывшие на место спасатели добрались по тонкому льду до животного на лодке и транспортировали косулю на берег.
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