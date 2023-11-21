Появились фото спасения застрявшей на льду в Бугульминском районе косули

Спасательная операция по освобождению молодой косули, которая застряла на тонком льду пруда, произошла накануне в деревне Ключ, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Ранее мы рассказывали, что молоденькая косуля оказалась на льду пруда и не могла встать. Скорее всего, она вышла ночью из леса. Бедняжка лежала на льду «звездочкой».

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Работники охотсообщества не могли самостоятельно добраться до животного, чтобы оказать помощь, так как толщина льда составляла 3-4 см. Поэтому они обратились за помощью к спасателям.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место спасатели добрались по тонкому льду до животного на лодке и транспортировали косулю на берег.