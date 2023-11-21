В Бугульминском районе спасли застрявшую на льду косулю

В Бугульминском районе спасатели освободили молодую косулю, которая застряла на тонком льду пруда. Об этом сообщают в Госкомитете РТ по биоресурсам.

О случившемся комитету рассказали специалисты МЧС. Молоденькая косуля оказалась на льду пруда и не могла встать. Скорее всего, она вышла ночью из леса. Бедняжка лежала на льду «звездочкой».

Фото: © Госкомитет по биоресурсам

Чтобы не перепугать дикое животное еще сильнее, спасатели решили использовать минимум оборудования и действовать вручную. Осторожно ступая по тонкому льду, они добрались до косули.

На момент осмотра она чувствовала себя хорошо, но была сильно напугана. Придя в себя, спасенная косуля убежала в лес.