Появились фото смертельного ДТП в Алексеевском районе Татарстана

В распоряжении «Татар-информа» появились фотографии с места дорожной аварии в Алексеевском районе Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне на 23-м километре трассы Алексеевское-Высокий Колок произошло смертельное ДТП. Водитель легкового авто выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, в результате чего водитель и пассажир легковушки скончались на месте.