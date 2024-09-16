Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Появились фото смертельного ДТП в Алексеевском районе Татарстана
В распоряжении «Татар-информа» появились фотографии с места дорожной аварии в Алексеевском районе Татарстана.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне на 23-м километре трассы Алексеевское-Высокий Колок произошло смертельное ДТП. Водитель легкового авто выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, в результате чего водитель и пассажир легковушки скончались на месте.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников