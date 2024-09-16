news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 16 сентября 2024 08:49

Появились фото смертельного ДТП в Алексеевском районе Татарстана

Скопировать ссылку

В распоряжении «Татар-информа» появились фотографии с места дорожной аварии в Алексеевском районе Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне на 23-м километре трассы Алексеевское-Высокий Колок произошло смертельное ДТП. Водитель легкового авто выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, в результате чего водитель и пассажир легковушки скончались на месте.

#дорожная авария #ДТП жертвы #ДТП
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100