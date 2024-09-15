В Татарстане водитель и пассажир легковушки скончались после столкновения с грузовиком

Сегодня на 23-м километре трассы Алексеевское-Высокий Колок произошло смертельное ДТП.

По данным Госавтоинспекции РТ, водитель легкового авто выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.