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В Татарстане водитель и пассажир легковушки скончались после столкновения с грузовиком
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Сегодня на 23-м километре трассы Алексеевское-Высокий Колок произошло смертельное ДТП.
По данным Госавтоинспекции РТ, водитель легкового авто выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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