В Альметьевске полуторагодовалый ребенок погиб, выпав из окна

Трагедия произошла сегодня в Альметьевске. Полуторагодовалая девочка выпала из окна. От полученных травм ребенок скончался на месте. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В квартире помимо малышки находились еще двое детей – 6-летняя девочка и 3-летний мальчик.

Дети были дома одни. Младшая из девочек взобралась на подоконник, открыла окно и выпала. Известно, что семья переехала в Альметьевск в конце марта.

«На место происшествия выезжали первый зампрокурора Марсель Гимаев и зампрокурора Ильнур Габдурахманов. Организована прокурорская проверка. Обстоятельства случившегося выясняются», – сообщил Руслан Галиев.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Расследование взято на контроль в прокуратуре.