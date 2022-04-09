Появились фото и видео с места страшной аварии на трассе в РТ, где погибли два водителя

В распоряжении агентства появились фото и видео с места страшной аварии в Лаишевском районе Татарстана. Там, по данным пресс-службы МВД по РТ, легковой автомобиль Skoda Rapid вылетел на встречку и столкнулся с Volkswagen. От удара Skoda отбросило на Honda.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ДТП произошло около полудня на трассе Казань – Оренбург у села Среднее Девятово. Судя по фото, которые предоставили агентству очевидцы, все три автомобиля с татарстанскими номерами.

Фото: Очевидцы

Удар был такой силы, что с Volkswagen выкинуло на отбойник, а двигатель Skoda вырвало из моторного отсека.

Фото: Очевидцы

По данным МВД по РТ, 54-летний водитель Skoda и 51-летний водитель Volkswagen погибли на месте аварии.

Фото: Очевидцы

Две пожилые пассажирки Honda и водитель – по словам очевидцев, мужчина лет сорока – получили травмы.